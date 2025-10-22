L’Impatto di Joan Thiele sulla Musica Italiana Contemporanea | Innovazioni e Tendenze

Joan Thiele: un talento straordinario che fonde culture diverse nella sua musica originale e coinvolgente.

Joan Thiele torna con il nuovo singolo Allucinazione - Dopo il successo sanremese con Eco e la pubblicazione del suo primo album in italiano Joanita, Joan Thiele torna con il nuovo singolo Allucinazione (Sony Music/Numero Uno), in uscita venerdì 27 giugno ... Si legge su ansa.it

Joan Thiele, chi è: “Dopo Sanremo è cambiato tutto”/ È fidanzata? In passato seguì un ex a Londra - La carriera, gli esordi e il sogno della musica A Sanremo 2025, sul palco dell’Ariston, abbiamo avuto il ... Segnala ilsussidiario.net

Spilla torna con Joan Thiele. Dopo un anno di stop, il festival sceglie l’anfiteatro romano di Ancona per il primo live - La musica indipendente torna protagonista ad Ancona con la nuova edizione, la diciassettesima, del festival “Spilla”. Come scrive corriereadriatico.it