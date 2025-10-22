Uscite entrambe da un 2 a 0 esterno Lille e PAOK si affrontano in questo terzo turno della fase a gironi di Europa League. I Dogues hanno liquidato senza troppi problemi un modesto Nantes con un gol per tempo, tornando alla vittoria in campionato dopo 3 gare e dando seguito al bel pari contro il PSG prima della sosta. Il dikefalo tou vorrà ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-PAOK (Europa League, 23-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici