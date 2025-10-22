Liliana Segre al Forum Sostenibilità | ' La memoria è la cura del futuro'

L'intervento della Senatrice Liliana Segre al Forum Sostenibilità 2025 de Il Sole 24 Ore tocca corde profonde. Non solo ambiente: la sostenibilità è, prima di tutto, umana e morale. Un appello ai giovani a non essere indifferenti, ma a farsi carico della memoria come responsabilità per il presente.Segre al Forum Sostenibilità del Sole 24 Ore: ‘La memoria è responsabilità del presente. abbiate cura del mondo e delle persone’È sempre una grande emozione incontrare giovani come voi, perché in voi vedo il futuro, ma anche il presente di questo Paese, ha dichiarato Liliana Segre, Senatrice a vita, Superstite dell'Olocausto, nel corso del Forum Sostenibilità 2025, l’appuntamento promosso da Il Sole 24 Ore in collaborazione con il Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

