Liceo Virgilio occupato | Siamo contro le guerre e vogliamo che in classe si parli dell’attualità

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Empoli, 22 ottobre 2025 – Il liceoVirgilio” dichiara l’occupazione. E lo fa in nome della pace. Quella che ancora a Gaza, ma anche in Ucraina sembra lontana dopo migliaia di morti, molti dei quali bambini. “Il Virgilio ripudia la guerra” si legge in una lettera del collettivo Sav, Studenti autogestiti Virgilio. Fuori dai plessi, in via Cavour dove si trovano Classico e Linguistico e in via Fucini, sede del liceo Artistico, appesi slogan alle finestre e ai cancelli che dichiarano l’inizio della mobilitazione. “Si tratta di un atto volto a condannare ogni tipo di violenza fisica e verbale, come quelle che da decenni si stanno perpetrando in luoghi non molto distanti da noi – dichiara Matilde Malattino che insieme a Valentina Bonfanti, entrambe del collettivo Sav, spiegano le ragioni dell’occupazione – Il nostro è un gesto di autocoscienza, una presa di posizione consapevole volta a guardare oltre i confini segnati da queste quattro mura, per intervenire attivamente contro una politica che cerca di annebbiarci la vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

