Liceo Virgilio occupato | Siamo contro le guerre e vogliamo che in classe si parli dell’attualità
Empoli, 22 ottobre 2025 – Il liceo “Virgilio” dichiara l’occupazione. E lo fa in nome della pace. Quella che ancora a Gaza, ma anche in Ucraina sembra lontana dopo migliaia di morti, molti dei quali bambini. “Il Virgilio ripudia la guerra” si legge in una lettera del collettivo Sav, Studenti autogestiti Virgilio. Fuori dai plessi, in via Cavour dove si trovano Classico e Linguistico e in via Fucini, sede del liceo Artistico, appesi slogan alle finestre e ai cancelli che dichiarano l’inizio della mobilitazione. “Si tratta di un atto volto a condannare ogni tipo di violenza fisica e verbale, come quelle che da decenni si stanno perpetrando in luoghi non molto distanti da noi – dichiara Matilde Malattino che insieme a Valentina Bonfanti, entrambe del collettivo Sav, spiegano le ragioni dell’occupazione – Il nostro è un gesto di autocoscienza, una presa di posizione consapevole volta a guardare oltre i confini segnati da queste quattro mura, per intervenire attivamente contro una politica che cerca di annebbiarci la vista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Ciao amici...oggi ho fatto MONOLOGO QUANTISTICO in aula magna del liceo Virgilio di Milano, e sono stata tutta la mattina con oltre duecento ragazzi. Parlare di fisica quantistica con loro è la cosa che mi diverte di più al mondo. Il prossimo appuntamento - facebook.com Vai su Facebook
Picchetto al liceo Virgilio: “Basta disinformazione sulla nostra assemblea su Gaza” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/20/news/liceo_virgilio_picchetto_protesta_assemblea_gaza-424925238/?ref=twhl… - X Vai su X
Le educatrici del Virgilio: "Istituto occupato, noi disoccupati. Con stop lezioni, noi perdiamo ore" - "Istituto occupato, educatore disoccupato", con questo amaro slogan una trentina di educatrici ed educatori in servizio al Liceo Virgilio di Empoli, ... gonews.it scrive
Liceo Virgilio di Empoli occupato: "Ripudiamo la guerra. Vogliamo essere parte del cambiamento" - "A scuola ci insegnano a non dimenticare, per non commettere nuovamente gli errori del passato. gonews.it scrive
A Pozzuoli un disegno osceno sul pavimento fa chiudere il Liceo Virgilio per 24 ore - Lezioni saltate oggi al Liceo Virgilio di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: questa mattina, in un corridoio dell'istituto, è stato rinvenuto un pene ... Come scrive fanpage.it