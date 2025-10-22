Libri educare i giovani alla lettura | quasi 4mila domande per l’avviso da 30 milioni

“Il nostro impegno per sostenere la lettura e la filiera editoriale è concreto, senza precedenti. Per la cultura sono stati stanziati 30 milioni di euro, messi a bando il 29 settembre, per i quali sono già pervenute quasi 4.000 domande. Altri 30 milioni di euro, sempre nel 2025, si aggiungeranno”. Lo ha detto i l ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenuto con un videomessaggio alla presentazione della decima edizione di #ioleggoperche’, l’iniziativa di educazione e promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie). “Educare le giovani generazioni alla lettura deve essere una priorita’ della famiglia, della scuola, delle istituzioni tutte – ha sottolineato il ministro – per questo e’ necessaria un’alleanza per il libro: un’alleanza che coinvolga tutti dalle biblioteche ai media, fino alle nuove tecnologie che, se usate in modo creativo ed etico, possono offrire un contributo insostituibile alla diffusione della lettura”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

Tornare ai buoni libri e ricominciare a educare alla lettura, a partire dalle prime classi della scuola dell’obbligo, per recuperare le risorse, intellettuali e morali, necessarie per affrontare la crisi della democrazia e lo sgretolarsi dell’opinione pubblica. Se ne parl - facebook.com Vai su Facebook

Giuli: “Educare i giovani alla lettura è priorità delle istituzioni, 30 milioni per la filiera editoriale” - Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ribadito in un videomessaggio inviato durante la presentazione della decima edizione di #ioleggoperché che "educare le giovani generazioni alla lettura de ... Lo riporta orizzontescuola.it

Nuovo appuntamento dedicato alla lettura e al dialogo tra giovani - Questo venerdì allo Spazio Soci Bibliocoop del Centro Coop di Montevarchi ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla lettura ... Da msn.com

I giovani e la lettura, così cresce anche il Pil - (di Marzia Apice) Leggere fa bene e fa crescere il Paese: non soltanto per lo sviluppo culturale e sociale di una comunità, migliorando le competenze linguistiche e cognitive, e per favorire la ... Lo riporta ansa.it