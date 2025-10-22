Libri educare i giovani alla lettura | quasi 4mila domande per l’avviso da 30 milioni

“Il nostro impegno per sostenere la lettura e la filiera editoriale è concreto, senza precedenti.  Per la cultura sono stati stanziati 30 milioni di euro, messi a bando il 29 settembre, per i quali sono  già pervenute quasi 4.000 domande.  Altri 30 milioni di euro, sempre nel 2025, si aggiungeranno”. Lo ha detto i l ministro della Cultura, Alessandro Giuli,  intervenuto con un videomessaggio alla presentazione della  decima edizione di #ioleggoperche’,  l’iniziativa di educazione e promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie). “Educare le giovani generazioni alla lettura deve essere una priorita’ della famiglia, della scuola, delle istituzioni tutte – ha sottolineato il ministro – per questo e’ necessaria un’alleanza per il libro: un’alleanza che coinvolga tutti dalle biblioteche ai media, fino alle nuove tecnologie che, se usate in modo creativo ed etico, possono offrire un contributo insostituibile alla diffusione della lettura”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

