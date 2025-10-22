Tempo di lettura: < 1 minuto «Oggi è uno di quei giorni che non si dimenticano», con queste parole Antonio Liberti, politico, commercialista e scrittore ha annunciato ufficialmente nella giornata di ieri la firma della sua candidatura per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. Un momento di forte emozione e consapevolezza, che segna la prosecuzione di un impegno politico e civile radicato nella storia personale e nella militanza di Liberti. «Ho firmato la mia candidatura – dichiara – portando con me la forza delle mie radici, l’impegno di una vita e l’onore di rappresentare la mia terra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Liberti (PD) ufficializza la candidatura: “In Regione la dignità di un popolo che non si arrende”