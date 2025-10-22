Liberi di Scegliere | la stagione di prosa 2025-2026 del Teatro D’Annunzio di Latina

Latinatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via la stagione di prosa 2025-2026 del Teatro D’Annunzio: un ricco cartellone che comprende dieci spettacoli organizzati dal Comune di Latina in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.Sul palco del teatro principale della città si alterneranno grandi protagonisti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

