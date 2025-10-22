Libano guerra e siccità non fermano i viticoltori

Secondo la FAO, la guerra ha colpito più di 4.000 ettari di coltivazioni e vigneti in Libano. Gli agricoltori temono che l’uso di fosforo bianco da parte di Israele abbia avuto un impatto duraturo sul suolo. La storia di uno di loro raccontata nel servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

