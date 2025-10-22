Liam Neeson un suo film degli anni ' 80 ritenuto non necessario ora è in Top 10 su Netflix

Quasi quindici anni dopo la sua uscita, il remake di The A-Team diretto da Joe Carnahan torna sotto i riflettori, scalando la Top 10 di Netflix. Una seconda occasione per un titolo bollato come "inutile". Dopo anni di oblio, il remake di The A-Team del 2010 con Liam Neeson e Bradley Cooper conquista le classifiche globali di Netflix. Un film a lungo sottovalutato che oggi ritrova il suo pubblico tra azione sfrenata e ironia da vecchia scuola. Liam Neeson e il ritorno de "A-Team" Negli anni Ottanta, l'azione aveva un'anima fatta di giacche di pelle, sigari e battute iconiche. Tra i simboli di quell'epoca, A-Team spiccava come una serie che mischiava adrenalina e ironia, trasformando un gruppo di disertori in eroi pop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Liam Neeson, un suo film degli anni '80 ritenuto "non necessario" ora è in Top 10 su Netflix

