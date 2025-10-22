Li abbiamo massacrati la frase choc dopo l’assalto al pullman del Pistoia

Pistoia, 22 ottobre 2025 – “Li abbiamo massacrati”. Avrebbero detto Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, due dei tre ultrà della Sebastiani basket Rieti arrestati a Rieti per l'assalto al pullman dei tifosi di Pistoia che domenica scorsa ha portato alla morte dell'autista Raffaele Marianella, dopo essere stato raggiunto al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza. A riportare la frase è il Corriere della Sera, ricostruendo gli elementi investigativi che hanno portato all'arresto dei 3 ultrà. La frase, di cui non è chiara la provenienza, potrebbe essere stata carpita da uno microspia piazzata dagli investigatori negli uffici della Questura dove sono stati interrogati, per ore, i tre fermati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

