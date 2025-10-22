Li abbiamo massacrati La frase choc degli ultrà arrestati per l' assalto al pullman

" Li abbiamo massacrati ". Lo avrebbero detto Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, due dei tre ultrà del Sebastiani Basket Rieti arrestati per l' assalto al pullman dei tifosi del Pistoia che, domenica scorsa, è costato la vita all'autista Raffaele Marianella, 65 anni, colpito al volto da una pietra scagliata contro il parabrezza del mezzo. La frase choc, riportata dal Corriere della Sera, potrebbe essere stata carpita da una microspia piazzata all'interno degli uffici della Questura di Pistoia dove i tre fermati sono stati interrogati. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme in tal senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

