Li abbiamo massacrati La frase choc degli ultrà arrestati per l' assalto al pullman
" Li abbiamo massacrati ". Lo avrebbero detto Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, due dei tre ultrà del Sebastiani Basket Rieti arrestati per l' assalto al pullman dei tifosi del Pistoia che, domenica scorsa, è costato la vita all'autista Raffaele Marianella, 65 anni, colpito al volto da una pietra scagliata contro il parabrezza del mezzo. La frase choc, riportata dal Corriere della Sera, potrebbe essere stata carpita da una microspia piazzata all'interno degli uffici della Questura di Pistoia dove i tre fermati sono stati interrogati. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme in tal senso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
? Amantino Mancini: "Il 6-2 all'Inter? Li abbiamo massacrati. La Roma può fare un grandissimo campionato" #ASRoma #RomaInter #SerieA https://vocegiallorossa.it/interviste/amantino-mancini-il-6-2-all-inter-li-abbiamo-massacrati-la-roma-puo-fare-un-gran - X Vai su X
«Noi, figli delle vittime, che abbiamo detto no alla guerra a oltranza» Yonatan Zeigen, figlio di Vivian Silver, la pacifista uccisa a Be’eri: «Dal 7 ottobre anche una nuova occasione alla pace» Maoz Inon, i suoi genitori sono stati massacrati nel kibbutz Nir Am: « - facebook.com Vai su Facebook
“Li abbiamo massacrati”, la frase choc dopo l’assalto al pullman del Pistoia - A pronunciarla sarebbero stati Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, due dei tre ultrà della Sebastiani basket Rieti arrestati a Rieti dopo la morte dell’autista Raffaele Marianella ... Da lanazione.it
"Li abbiamo massacrati". La frase choc degli ultrà arrestati per l'assalto al pullman - Una microspia piazzata negli uffici della Questura avrebbe registrato i due indagati per omicidio volontario nella stanza dell'interrogatorio ... Riporta ilgiornale.it
“Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta”/ Choc a Genova, Chiarotti (Pd) nella bufera: “Chiedo scusa” - Choc nel consiglio comunale di Genova, l'esponente del Pd Chiarotti, si rivolge ai colleghi di Fratelli d'Italia: “Vi abbiamo già appeso per i piedi... Lo riporta ilsussidiario.net