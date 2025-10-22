Si chiama educazione all’affettività e alla conoscenza del corpo umano, e non va confusa con l’educazione sessuale tout court. E’ questo che emerge dalle scuole cesenati e dai presìdi (Ausl, Comune) che supportano questo delicato tema educativo che mira, innanzitutto, a non lasciare solo il bambino e l’adolescente davanti all’infinita disponibilità del web che ammannisce indiscriminatamente pornografia e lezioni d’igiene sessuale. Ma cosa succederà se dovesse diventare legge l’ emendamento della Lega che vieta temi attinenti alla sessualità nelle scuole medie e apre alle superiori solo con il consenso dei genitori (quando lo studente è minorenne)? Resta, ovviamente, il divieto per infanzia e primarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezioni di sesso alle scuole medie: "Noi educhiamo all’affettività"