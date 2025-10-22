L' ex regina dei talk show americani apre le porte del suo rifugio nelle Cotswolds | luce design e una nuova serenità accanto a Portia de Rossi

E llen DeGeneres ha deciso di cambiare scenario e ritmo di vita. Dopo aver lasciato gli Stati Uniti, l’ex regina dei talk show americani ha trovato rifugio tra le dolci colline delle Cotswolds, nel cuore dell’Inghilterra. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice ha mostrato la sua nuova casa da sogno, un rifugio di luce e silenzio dove i suoi cani, Sport e Kid, corrono tra arredi minimali e ampie vetrate affacciate sui prati inglesi. La clip rivela più di un semplice scorcio domestico: racconta una nuova fase di vita, più intima e autentica, per una delle figure più iconiche della televisione americana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

