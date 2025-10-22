L' ex ministro Visco | Questa manovra è la nemesi della destra Ora sono loro i tassatori Ma bene i conti in ordine

Parla di “nemesi della destra”. Dice che coloro che “ promettevano di abbassare le tasse, in realtà le hanno aumentate, senza dirlo ”. E quindi, commentando la. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ex ministro Visco: “Questa manovra è la nemesi della destra. Ora sono loro i tassatori. Ma bene i conti in ordine”

Scopri altri approfondimenti

Oggi ho chiesto per l’ennesima volta al governo di venire in Aula a dirci dove sono finiti i 25 miliardi promessi ad aprile alle imprese colpite dai dazi. Ma ho rinunciato a chiederlo al Ministro Urso, talmente è incapace: chiedergli delle risposte è come sparare s - facebook.com Vai su Facebook

L'ex ministro Visco: “Questa manovra è la nemesi della destra. Ora sono loro i tassatori. Ma bene i conti in ordine” - Il già titolare delle Finanze e del Tesoro: "Alzano l'Irap, la mia tassa che Berlusconi contestava. Riporta ilfoglio.it

Macron vara il governo Lecornu. Tra la maxi manovra e la censura - Emmanuel Macron vara il suo quinto governo in due anni e per provare a uscire dalle secche di una crisi politica che paralizza la Francia, si affida al suo fedelissimo ex ... Scrive ilgiornale.it

Manovra/ Monti riceve Visco - Il presidente del Consiglio Mario Monti ha ricevuto a palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Come scrive ecodibergamo.it