L' ex ministro Visco | Questa manovra è la nemesi della destra Ora sono loro i tassatori Ma bene i conti in ordine

Ilfoglio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla di “nemesi della destra”. Dice che coloro che “ promettevano di abbassare le tasse, in realtà le hanno aumentate, senza dirlo ”. E quindi, commentando la. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l ex ministro visco questa manovra 232 la nemesi della destra ora sono loro i tassatori ma bene i conti in ordine

© Ilfoglio.it - L'ex ministro Visco: “Questa manovra è la nemesi della destra. Ora sono loro i tassatori. Ma bene i conti in ordine”

Scopri altri approfondimenti

ex ministro visco manovraL'ex ministro Visco: “Questa manovra è la nemesi della destra. Ora sono loro i tassatori. Ma bene i conti in ordine” - Il già titolare delle Finanze e del Tesoro: "Alzano l'Irap, la mia tassa che Berlusconi contestava. Riporta ilfoglio.it

Macron vara il governo Lecornu. Tra la maxi manovra e la censura - Emmanuel Macron vara il suo quinto governo in due anni e per provare a uscire dalle secche di una crisi politica che paralizza la Francia, si affida al suo fedelissimo ex ... Scrive ilgiornale.it

Manovra/ Monti riceve Visco - Il presidente del Consiglio Mario Monti ha ricevuto a palazzo Chigi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Ministro Visco Manovra