L' ex cava D' Agostino diventa parco verde per famiglie e sportivi | il sopralluogo del sindaco

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo parco verde per attività sportive, ludiche e tanto altro. Questo diventerà l'area dell'ex Cava d'Agostino, nella frazione Brignano di Salerno, dove questa mattina il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore ai lavori pubblici Dario Loffredo e l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

