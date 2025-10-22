levanto oltre 400mila euro per asfalti marciapiedi e dossi artificiali

Oltre 424mila euro per il rifacimento di asfalti nelle strade del centro e della periferia; la costruzione di un marciapiede nel tratto di via Martiri della libertà compreso tra l’incrocio con via Galli e la fine dei parcheggi lungo la discesa che immette su via Canzio; l’installazione di dossi artificiali sulle due direttrici provinciali che conducono alle Cinque terre e alla Baracca. È la cifra che il Comune di Levanto ha investito per lavori di messa in sicurezza della viabilità che prenderanno il via a metà novembre. Il ripristino del manto stradale interesserà il tratto compreso tra le rotatorie di nostra Signora della Guardia e di San Gottardo, l’intero corso Italia, il tratto compreso tra il ponte sul torrente Ghiararo e l’incrocio tra via Albero d’Oro e via Canzio, un tratto della strada che sale a Sella Mereti, i punti delle direttrici verso il Mesco e verso Sant’Anna nei quali il fondo stradale è stato sollevato dalle radici degli alberi di pino presenti nelle due zone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

