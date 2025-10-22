L’Europarlamento si spacca sulla direttiva contro danni ambientali e violazioni dei diritti Stati Uniti e Qatar fanno pressione
Il Parlamento Ue in plenaria boccia con voto segreto l’accordo di compromesso raggiunto tra Socialisti, Renew e Ppe per rendere meno ambiziosi gli obblighi aziendali di rendicontazione di sostenibilità e di due diligence. Quelli che obbligano le aziende a controllare l’intera catena di fornitura per prevenire violazioni dei diritti umani o danni ambientali. Ma la bocciatura spacca Strasburgo, perché il compromesso è ancora troppo ambizioso per alcuni, lo è troppo poco per altri: di fatto, con 318 voti contrari, 309 sì, 34 astenuti, Strasburgo dice ‘no’ al mandato negoziale sulla proposta della Commissione Ue che introduce flessibilità per le aziende e dice ‘no’ anche alle pressioni di Usa e Qatar che da mesi minacciano l’Unione europea su questo terreno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
