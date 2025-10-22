L’Europa ha impedito l’incontro tra Putin e Trump a Budapest

Oh guarda, l’Europa sconfigge la triade Putin-Trump-Orbán. Non ci avreste scommesso un centesimo vero? Eppure l’Europa, intesa non come Unione europea ma come la federazione nascente dei “volenterosi” che ne va occupando lo spazio, ha imposto il blocco al previsto incontro fra i leder di Stati Uniti e Russia a Budapest. Non serve più a nulla, ha ammesso Donald Trump. Il suo piano per una spartizione modello 1938 dell’Ucraina è stato respinto con fermezza da Volodymyr Zelensky e dai suoi alleati europei. Diranno a sinistra Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e qualche esponente del Pd neobrezneviano, e a destra Matteo Salvini e Roberto Vannacci, e nei tunnel che uniscono estrema destra e estrema sinistra Marco Travaglio e Alessandro Orsini e Elena Basile e Donatella Di Cesare e Marco Rizzo e Michele Santoro e Alessandro Di Battista, che l’Europa non vuole la pace, che il riarmo è un affare irrinunciabile, che la terza guerra mondiale è alle porte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

