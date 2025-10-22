L' Europa cambi passo su semplificazione e competitività La lettera di 19 Paesi ai vertici Ue

Italia, Germania e Francia e altri 16 Paesi membri dell'Unione europea chiedono a Bruxelles un cambio di passo nella semplificazione. In una lettera indirizzata ai vertici Ue si sottolinea come " la semplificazione è competitività ", citando Mario Draghi, e sul fronte normativo si evidenzia la necessità di " tre passaggi: rivedere, ridurre, limitare ". I 19 Stati chiedono anche " un autocontrollo nella produzione di nuove norme ", un Consiglio europeo straordinario sulla competitività a febbraio e un continuo aggiornamento sulla materia da parte della Commissione Ue a partire già dal summit dei 27 di domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L'Europa cambi passo su semplificazione e competitività". La lettera di 19 Paesi ai vertici Ue

