Letteratura Martino Giordano trionfa al premio Iannas con il suo romanzo d’esordio Variazioni sul tema

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante riconoscimento per il giovane autore palermitano Martino Giordano al Premio Letterario Iannas di Quartu Sant’Elena, in Sardegna. Il suo romanzo Variazioni sul tema ha conquistato il Primo Premio nella sezione narrativa, distinguendosi per la qualità della scrittura, la profondità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Letteratura Martino Giordano Trionfa