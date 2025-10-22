Letteratura Martino Giordano trionfa al premio Iannas con il suo romanzo d’esordio Variazioni sul tema
Un importante riconoscimento per il giovane autore palermitano Martino Giordano al Premio Letterario Iannas di Quartu Sant’Elena, in Sardegna. Il suo romanzo Variazioni sul tema ha conquistato il Primo Premio nella sezione narrativa, distinguendosi per la qualità della scrittura, la profondità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
