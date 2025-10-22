L' estrema destra al Cimitero Maggiore l' Anpi | Fermate la commemorazione neofascista

Polemiche sulla manifestazione che “Memento”, un'associazione legata al gruppo neofascista Lealtà Azione, starebbe organizzando al campo 10 del Cimitero Maggiore di Milano, dove sono sepolti i morti della Repubblica di Salò, all'inizio di novembre.Le parole dell'AnpiLo riferisce l'Anpi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

