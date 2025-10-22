LEGO torna a Lucca Comcs & Games con LEGO Adventure

Per l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games, LEGO Italia è pronta a tornare in grande stile. Quest’anno sarà possibile vivere da vicino la passione e l’immaginazione che uniscono milioni di creativi in tutto il mondo grazie a LEGO® ADVENTURE, un viaggio esperienziale che celebra la forza della community e la magia della creatività condivisa. Ecco tutti i dettagli! IL PADIGLIONE LEGO ADVENTURE. Il padiglione LEGO®, con un’area di 300 m², sarà un luogo dove il gioco diventa esperienza collettiva. Al suo interno, i visitatori potranno immergersi in un percorso che attraversa i mondi più iconici dell’universo in mattoncini: LEGO® One Piece, un’isola di creatività dove vivere lo spirito d’avventura della ciurma di Cappello di Paglia in puro stile LEGO;. 🔗 Leggi su Screenworld.it

