Leggende Pokémon Z-A | Come evolvere Swirlix in Slurpuff

Gamerbrain.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i Pokémon più graziosi e curiosi di Leggende Pokémon Z-A, Swirlix occupa un posto speciale grazie al suo aspetto zuccheroso e alla sua evoluzione, Slurpuff, una creatura potente e sorprendentemente utile in battaglia. Tuttavia, la sua evoluzione non segue le regole tradizionali: non basta allenarlo o aumentare il legame affettivo, ma serve un oggetto specifico e uno scambio tra giocatori. Potrebbe interessarti anche la Guida completa alla Megaevoluzione e alle Megapietre degli starter Dove si trova Swirlix in Leggende Pokémon Z-A. Swirlix non è reperibile nelle Zone Selvagge, ma vive in alcuni angoli tranquilli di Luminopoli, la metropoli fulcro dell’avventura. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

leggende pok233mon z a come evolvere swirlix in slurpuff

© Gamerbrain.net - Leggende Pokémon Z-A: Come evolvere Swirlix in Slurpuff

Scopri altri approfondimenti

leggende pok233mon z evolvereLeggende Pokémon Z-A, guida al post-game: cosa fare dopo aver finito la storia - A si possono affrontare sfide infinite, lotte competitive, completare Pokédex e ottenere strumenti rari. msn.com scrive

Leggende Pokémon Z-A: megaevoluzioni e molto altro alla Gamescom 2025 | Provato - Passano gli anni, ma i Pokémon restano sempre sulla cresta dell’onda, facendo innamorare una generazione dopo l’altra. tomshw.it scrive

Leggende Pokémon Z-A annuncia Megadimensione: DLC a pagamento già disponibile per la prenotazione - In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere il venturo Leggende Pokémon Z- Secondo multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Leggende Pok233mon Z Evolvere