Leggende Pokémon Z-A | Come evolvere Swirlix in Slurpuff
Tra i Pokémon più graziosi e curiosi di Leggende Pokémon Z-A, Swirlix occupa un posto speciale grazie al suo aspetto zuccheroso e alla sua evoluzione, Slurpuff, una creatura potente e sorprendentemente utile in battaglia. Tuttavia, la sua evoluzione non segue le regole tradizionali: non basta allenarlo o aumentare il legame affettivo, ma serve un oggetto specifico e uno scambio tra giocatori. Potrebbe interessarti anche la Guida completa alla Megaevoluzione e alle Megapietre degli starter Dove si trova Swirlix in Leggende Pokémon Z-A. Swirlix non è reperibile nelle Zone Selvagge, ma vive in alcuni angoli tranquilli di Luminopoli, la metropoli fulcro dell’avventura. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
