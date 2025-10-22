Legge di Bilancio | tagli per 141 milioni di euro Il dettaglio
Una parte significativa delle coperture della prossima Legge di bilancio sarà ottenuta attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie ai ministeri. Si tratta di un intervento triennale che porterà a un contenimento della spesa pubblica pari a 7,15 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il testo della legge di Bilancio, che sale a 154 articoli, è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri - facebook.com Vai su Facebook
Giorni fa avevamo avvertito: non ha alcun senso parlare di legge di bilancio senza avere un testo definitivo della legge di bilancio. Infatti da allora ogni giorno salta fuori una novità, e - guarda caso - questa novità è sempre una nuova tassa. Ieri l’aumento della - X Vai su X
Ministeri: tagli per oltre 7 miliardi in 3 anni - Alle coperture della manovra arrivano in dote oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri. Si legge su finanza.repubblica.it
Gualtieri,pronti a barricate se tagli a Comuni in legge bilancio - "Lo dico subito: se provano a fare tagli agli enti locali faremo davvero le barricate. Come scrive notizie.tiscali.it
Istruzione, inclusione e sostegno: ci saranno tagli nella prossima legge di bilancio? - Il disegno di legge di bilancio presenta alcune voci di taglio alla spesa, tra cui quelle destinate all'istruzione. Lo riporta disabili.com