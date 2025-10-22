Legge di Bilancio | tagli per 141 milioni di euro Il dettaglio

22 ott 2025

Una parte significativa delle coperture della prossima Legge di bilancio sarà ottenuta attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie ai ministeri. Si tratta di un intervento triennale che porterà a un contenimento della spesa pubblica pari a 7,15 miliardi di euro tra il 2026 e il 2028. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

