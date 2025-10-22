Legato e picchiato dopo una notte a casa di due conoscenti Si salva chiedendo aiuto dalla finestra

Firenze, 22 ottobre 2025 - È stato picchiato e legato con una corda da una coppia che aveva trascorso la nottata con lui. Nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, le volanti di via Zara sono intervenute in via Allori su segnalazione di un’abitante che ha riferito al 112 di udire delle urla di aiuto provenire da un appartamento e di aver visto, attraverso una finestra, un ragazzo legato mani e piedi. Gli operatori, giunti nell'appartamento in questione, hanno rilevato la presenza del 48enne e della 61enne, e, sentendo le richieste di aiuto provenire dall'interno, hanno raggiunto una delle camere trovando dentro un uomo legato con delle corde alle mani e ai piedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

