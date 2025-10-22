Lega Salvini post tonfo in Toscana | Vannacci avanti tutta

Riparte dal Consiglio federale nella storica sede milanese in via Bellerio la Lega di Salvini e Vannacci dopo il tonfo elettorale delle regionali in Toscana, 4.38% e un solo consigliere eletto dopo l’oltre 21% del 2020 con la valanga leghista in Consiglio regionale e l’europarlamentare Susanna Ceccardi candidata presidente centrodestra. E solo perché la Lega sta in coalizione, altrimenti in Toscana per il partito di Salvini e Vannacci ci sarebbero stati zero consiglieri regionali eletti. Ora, va detto che chi si aspettava una resa dei conti nel Consiglio federale i conti non li aveva ben fatti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it