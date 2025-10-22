Lega Salvini post tonfo in Toscana | Vannacci avanti tutta
Riparte dal Consiglio federale nella storica sede milanese in via Bellerio la Lega di Salvini e Vannacci dopo il tonfo elettorale delle regionali in Toscana, 4.38% e un solo consigliere eletto dopo l’oltre 21% del 2020 con la valanga leghista in Consiglio regionale e l’europarlamentare Susanna Ceccardi candidata presidente centrodestra. E solo perché la Lega sta in coalizione, altrimenti in Toscana per il partito di Salvini e Vannacci ci sarebbero stati zero consiglieri regionali eletti. Ora, va detto che chi si aspettava una resa dei conti nel Consiglio federale i conti non li aveva ben fatti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lega, Salvini al Federale: i Team Vannacci non possono fare politica - facebook.com Vai su Facebook
A Ferragosto il generale Vannacci aveva sfidato il centrosinistra toscano da Viareggio. Non gli è andata benissimo. La nostra Casa Riformista fa il doppio della Lega Salvini Vannacci. Generale, oggi niente pesce? - X Vai su X
Vannacci distrugge la Lega in Toscana. E ora tutti attaccano lui e Salvini (che tace) - C'è poco da dire: il risultato delle elezioni regionali toscane segna uno dei capitoli più bui nella storia della Lega, con un crollo ... Secondo huffingtonpost.it
La Lega riparte dal Veneto dopo il tonfo in Toscana: Zaia capolista ovunque, il “nordismo di popolo” contro il “bluff del vannaccismo” - Gelo su Roberto Vannacci: martedì il consiglio federale per ana ... Segnala msn.com
Rimorsi di Lega. Voglia di casa dopo la stagione Salvini - Non solo scontri elettorali, all'interno della Lega, in parole dette o sussurrate, affiora la nostalgia di un sogno perduto per avere in cambio di un potere fatto di vot, ma di pochi risultati. Come scrive ilfoglio.it