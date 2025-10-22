La risposta di Roberto Vannacci al Consiglio federale della Lega, che ha bloccato la sua associazione “Il mondo al contrario”, è arrivata senza esitazioni e con un tono che sa di sfida. “L’associazione movimento ‘Il Mondo al Contrario’ è un gruppo di persone che si è riunito per promuovere i punti del mio libro, senza fini di lucro”, ha dichiarato l’ex generale, aggiungendo che “l’azione dei team va avanti come prima e più di prima ”. E ancora: “Se membri dell’Associazione vorranno candidarsi alle elezioni future lo potranno fare, come ogni cittadino italiano”. Un messaggio che suona come un “me ne frego” politico, in perfetta coerenza con l’immaginario valoriale a cui Vannacci si richiama da sempre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lega nel caos, Vannacci rilancia il suo movimento: "Candidati? Perché no"