Lega nel caos Vannacci rilancia il suo movimento | Candidati? Perché no
La risposta di Roberto Vannacci al Consiglio federale della Lega, che ha bloccato la sua associazione “Il mondo al contrario”, è arrivata senza esitazioni e con un tono che sa di sfida. “L’associazione movimento ‘Il Mondo al Contrario’ è un gruppo di persone che si è riunito per promuovere i punti del mio libro, senza fini di lucro”, ha dichiarato l’ex generale, aggiungendo che “l’azione dei team va avanti come prima e più di prima ”. E ancora: “Se membri dell’Associazione vorranno candidarsi alle elezioni future lo potranno fare, come ogni cittadino italiano”. Un messaggio che suona come un “me ne frego” politico, in perfetta coerenza con l’immaginario valoriale a cui Vannacci si richiama da sempre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Altro che “Pro Pal”. Questi sono “Pro Caos”. Avanti con la proposta della Lega: d’ora in poi, i danni li paga chi organizza la manifestazione. Vai su Facebook
Altro che “Pro Pal”. Questi sono “Pro Caos”. Avanti con la proposta della Lega: d’ora in poi, i danni li paga chi organizza la manifestazione. - X Vai su X
Lega nel caos, Vannacci rilancia il suo movimento: “Candidati? Perché no” - La risposta di Roberto Vannacci al Consiglio federale della Lega, che ha bloccato la sua associazione “Il mondo al contrario”, è arrivata senza esitazioni ... thesocialpost.it scrive
Salvini rilancia la Lega: “Squadra unita, avanti verso la vittoria”. Gelati i team Vannacci - I team Vannacci non potranno fare politica, né chiedere candidature. iltempo.it scrive
La Lega sprofonda dal 21 al 4% ma il generale Vannacci è battagliero: "Chi pensa che mi fermi si sbaglia” - Firenze, 14 ottobre 2025 – Effetto Vannacci al contrario: dalle stelle del 21% nel 2020 alle stalle del 4,4% nel 2025. Come scrive lanazione.it