Lega | I femminicidi non si contrastano con l' educazione sessuale ma con l' educazione al rispetto

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non stupiscono le esternazioni di Maria Elena Baredi sull’insegnamento sessuale nelle scuole, conoscendo il retaggio ideologico dell’assessore. Bisogna tuttavia ristabilire la verità da possibili travisamenti sul provvedimento governativo. Chiariamo, prioritariamente, che la Lega è la forza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lega femminicidi contrastano educazioneL'educazione sessuale a scuola è ferma a 50 anni fa. E la Lega la vuole lasciare là - Con un emendamento approvato mercoledì 15 ottobre in commissione Cultura alla Camera, il percorso formativo diventerebbe impossibile per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni ... Lo riporta wired.it

lega femminicidi contrastano educazioneEducazione sessuale e affettiva vietata nelle scuole, Ciminnisi e Sunseri (M5S): “Proposta della Lega folle” - I deputati del M5S all'Ars, Cristina Ciminnisi e Luigi Sunseri, bocciano senza mezzi termini l’emendamento presentato a Roma dalla Lega per vietare ... Riporta sicilianews24.it

lega femminicidi contrastano educazioneDdl Femminicidio, Valeria Valente: «Lo voteremo, ma la maggioranza ritiri l’emendamento che vieta l’educazione sessuale alle medie» - Il nuovo disegno di legge che introduce la fattispecie di reato raccoglie consensi ma anche critiche. Secondo 27esimaora.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Femminicidi Contrastano Educazione