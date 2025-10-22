Lega | I femminicidi non si contrastano con l' educazione sessuale ma con l' educazione al rispetto

“Non stupiscono le esternazioni di Maria Elena Baredi sull’insegnamento sessuale nelle scuole, conoscendo il retaggio ideologico dell’assessore. Bisogna tuttavia ristabilire la verità da possibili travisamenti sul provvedimento governativo. Chiariamo, prioritariamente, che la Lega è la forza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

