Lega e Team Vannacci proseguno la convivenza | Lavoreremo fianco a fianco

Prosegue la sinergia tra Roberto Vannacci e la Lega, in un connubio abbastanza insolito che vede una figura di riferimento organica ad un partito avere un proprio movimento separato di sostenitori. Nelle ultime ore si è tenuto il Consiglio Federale della Lega, che è stato inevitabilmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Vannacci "diserta" il federale della Lega e non si collega al vertice: "Non si poteva. E comunque ero impegnato a Strasburgo". I militanti vannacciani (e anti Lega) lo pressano. Salvini frena i suoi team. E si butta sulla banche. Di @RuggieroMontene - X Vai su X

La Lega commissaria Vannacci: i suoi team non potranno candidarsi né fare politica nel Carroccio Vai su Facebook

Vannacci sfida la Lega: “Avanti più di prima. Membri dei Team potranno candidarsi” - L’ex generale all’indomani del consiglio federale che ha stoppato l’associazione de “Il mondo al contrario” ... Si legge su repubblica.it

Vannacci: 'Vado avanti e i membri dei miei team potranno candidarsi' - Al momento ci sono 170 comitati dei team Vannacci in Italia e uno in Istria, mi auguro che si arrivi a 200 prima della fine dell'anno e se qualcuno che è nei team si vorrà presentare alle prossime ... Lo riporta ansa.it

Salvini rilancia la Lega: “Squadra unita, avanti verso la vittoria”. Gelati i team Vannacci - I team Vannacci non potranno fare politica, né chiedere candidature. Scrive iltempo.it