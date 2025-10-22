Lega e Team Vannacci proseguno la convivenza | Lavoreremo fianco a fianco

Modenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la sinergia tra Roberto Vannacci e la Lega, in un connubio abbastanza insolito che vede una figura di riferimento organica ad un partito avere un proprio movimento separato di sostenitori. Nelle ultime ore si è tenuto il Consiglio Federale della Lega, che è stato inevitabilmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lega team vannacci prosegunoVannacci sfida la Lega: “Avanti più di prima. Membri dei Team potranno candidarsi” - L’ex generale all’indomani del consiglio federale che ha stoppato l’associazione de “Il mondo al contrario” ... Si legge su repubblica.it

lega team vannacci prosegunoVannacci: 'Vado avanti e i membri dei miei team potranno candidarsi' - Al momento ci sono 170 comitati dei team Vannacci in Italia e uno in Istria, mi auguro che si arrivi a 200 prima della fine dell'anno e se qualcuno che è nei team si vorrà presentare alle prossime ... Lo riporta ansa.it

lega team vannacci prosegunoSalvini rilancia la Lega: “Squadra unita, avanti verso la vittoria”. Gelati i team Vannacci - I team Vannacci non potranno fare politica, né chiedere candidature. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Team Vannacci Proseguno