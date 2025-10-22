L’efficacia dei rimedi naturali per contrastare la cellulite

Tempo di lettura: 5 minuti La cellulite è un'alterazione estetica del tessuto sottocutaneo dovuta all'interazione tra adipociti, setti fibrosi e microcircolo. Colpisce la grande maggioranza delle donne dopo la pubertà, indipendentemente dal peso corporeo ed è favorita da genetica, ormoni ed età. La chiave, quando si cerca di contrastare la cellulite, è fissare un obiettivo ragionevole: migliorare l'aspetto della cute (grana, tono, compattezza, visibilità dei "buchi a materasso"), difficilmente si riesce a debellarla completamente. La ricerca clinica degli ultimi anni ribadisce un concetto scomodo ma liberante: non esistono scorciatoie miracolose; esistono, piuttosto, approcci combinati che agiscono su più fronti—idratazione, drenaggio, tono cutaneo, infiammazione locale, stile di vita e, se necessario, procedure mediche selezionate—capaci di sommare piccoli miglioramenti in risultati percepibili.

