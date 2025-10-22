L’educazione sessuale parta già dalle medie evitiamo che i ragazzini cerchino informazioni sul Web La scuola non insegni la competizione | così Luisa Ranieri

Una dirigente scolastica coraggiosa, una donna forte e di raro esempio. Luisa Ranieri sarà Eugenia Liguori, appassionata e combattiva nella sua scuola, immersa in un contesto difficile, per la nuova serie tv “La Preside”, presentata ieri 20 ottobre in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025 e in onda prossimamente su Rai 1. La storia si ispira a Eugenia Carfora, la preside di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. La serie – prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction, – nasce da un’idea di Luca Zingaretti, sceneggiatore e produttore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

