L’edificio chiesa tra culto e cultura | un incontro ad Agrigento su San Pietro e San Lorenzo

Si terrà lunedì 27 ottobre alle 18:30, nella chiesa di San Pietro ad Agrigento, la conferenza illustrativa dedicata al tema della valorizzazione delle chiese San Pietro e San Lorenzo. L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Agrigento, mira a definire gli ambiti di fruizione di due edifici che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

