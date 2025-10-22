L' ectoina è l' ingrediente che trasformerà la skincare da zero a top

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Lo sappiamo, scegliere un prodotto viso è un girone infernale. Ogni giorno sbucano fuori formule miracolose che gridano “usami e ti cambierò la vita”. BHA, AHA, vitamina C, acidi esfolianti, sieri dalla texture fluida o lattiginosa, insomma un luna park di attivi che promettono la salvezza della pelle. Peccato che non tutti funzionino per tutti e, soprattutto, pochissimi si fermano a capire cosa stanno davvero spalmando in faccia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'ectoina è l'ingrediente che trasformerà la skincare da zero a top

Scopri altri approfondimenti

Lo sapevi che il bambù giovane è un ingrediente prezioso anche in dermocosmesi? Dalla sua linfa e dai suoi germogli si ottiene un estratto ricco di silicio organico, un minerale essenziale per la sintesi del collagene e per mantenere la pelle elastica e comp - facebook.com Vai su Facebook

Ectoina: ingrediente multitasking nelle formulazioni skincare - Una molecola prodotta da batteri unicellulari la cui composizione chimica distintiva, le qualità osmoprotettrici, la resilienza e l’adattabilità, la rendono perfetta per una varietà di usi. Si legge su doctor33.it

Se l'ectoina è la nuova niacinamide, inserirla nella beauty routine è un obbligo - Di niacinamide si è sentito parlare davvero tantissimo: un ingrediente potente, adatto a tutti i tipi di pelle e, soprattutto, a quelle acneiche o con imperfezioni perché capace di agire sulla chimica ... cosmopolitan.com scrive

Ectoina, il nuovo ingrediente per la pelle che farà concorrenza all'acido ialuronico - La pelle del viso ha un nuovo alleato, una nuova guardia del corpo, pronta a difenderla da disidratazione, perdita di elasticità e invecchiamento precoce. Segnala harpersbazaar.com