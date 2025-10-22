L' economia in provincia segno più per l' edilizia mentre soffre l' agricoltura Export in aumento ma ridimensionato
La Camera di commercio della Romagna diffonde gli scenari previsionali dell'economia in provincia di Forlì-Cesena.I dati previsionali per il 2025 (Scenari Prometeia di ottobre), elaborati dal Sistema camerale dell'Emilia-Romagna e dall'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio.
Modena Cgil. Osservatorio Economia e Lavoro in provincia di #modena intervista al presidente #Ires #CGIL Giuliano Guietti Partiamo da un territorio ricco con industria fiorente, ma con evidenti difficoltà negli ultimi 2 anni. Nel 2023 il valore aggiunto è calat
Provincia di Salerno protagonista dell'economia italiana. "Con quasi 100.000 imprese attive, la provincia entra nella top 20 nazionale per vitalità imprenditoriale, distinguendosi anche per la densità di startup innovative (oltre 20 ogni 100.000 abitanti)".
Economia, appello alla Provincia: «Riattiviamo il tavolo per la crisi» - Sono allarmanti i dati provinciali snocciolati dall'opposizione in Consiglio provinciale: la fotografia di un'economia in difficoltà, con aziende che chiudono e lavoratori licenziati.
Economia, nessuna crescita. Ma la provincia non arretra. I servizi continuano a crescere - Ancora presto per dirlo, ma intanto l'istantanea che fa la Camera di Commercio Pistoia-
In ripresa l'economia a Nuoro e provincia, boom export (+58%) - La provincia di Nuoro mostra performance decisamente positive, con una serie di dinamiche più favorevoli rispetto alla media italiana.