Lecco tra i comuni italiani che gestiranno un centro per la giustizia riparativa

Lecco avrà il suo centro per la giustizia riparativa. Il ministero della Giustizia ha sottoscritto i protocolli di intesa con 29 Comuni, una provincia e quattro regioni distribuiti su tutto il territorio nazionale per istituire e gestire 36 centri dedicati a questo innovativo modello di giustizia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it