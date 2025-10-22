Lecco tra i comuni italiani che gestiranno un centro per la giustizia riparativa

Leccotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecco avrà il suo centro per la giustizia riparativa. Il ministero della Giustizia ha sottoscritto i protocolli di intesa con 29 Comuni, una provincia e quattro regioni distribuiti su tutto il territorio nazionale per istituire e gestire 36 centri dedicati a questo innovativo modello di giustizia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

lecco comuni italiani gestirannoLecco tra i comuni italiani che gestiranno un centro per la giustizia riparativa - Il ministero della Giustizia ha firmato i protocolli per una nuova rete nazionale. leccotoday.it scrive

lecco comuni italiani gestirannoLecco, “Città Amica dei Bambini”: riaperti i termini per la Cittadinanza Civica ai minori nati in Italia - Il 24 febbraio 2025, il Comune di Lecco, ha ottenuto l'accreditamento Unicef per diventare "Città Amica dei Bambin ... Scrive resegoneonline.it

Cerca Video su questo argomento: Lecco Comuni Italiani Gestiranno