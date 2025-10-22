Leapmotor B10 | come va il Suv elettrico spazioso ed accessibile

Gazzetta.it | 22 ott 2025

Primo contatto sulle strade francesi per il nuovo Suv elettrico di segmento C prodotto dal costruttore cinese partner di Stellantis. Punterà su dotazioni complete e sul buon rapporto qualitàprezzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

