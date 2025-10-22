Il bel tempo, il richiamo delle foreste, delle fiere e sagre domenicali in Alto Savio e dintorni, ha ancora una volta intasato la E45. Anche per domenica 19 ottobre, come per le precedenti di ottobre, scorrono pertanto, anche sui social, le lamentele degli utenti della superstrada per i disagi subìti e patiti nel percorrere la Orte-Ravenna, in particolare in vari tratti del territorio di Sarsina, Bivio Montegelli, e altri punti della E45 cesenate. Dunque, anche domenica scorsa, il viaggio in E45, per andare a godere del bello (l’ambiente naturale) e del buono (le specialità gastronomiche) offerti dall’alto Appennino cesenate, per tanti automobilisti si è trasformato in un via crucis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’E45 un calvario ogni domenica