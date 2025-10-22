Le zanzare sono arrivate in Islanda catturati tre esemplari in natura | caduta l' ultima fortezza

Su esche attrattive per insetti installate a decine di chilometri a nord di Reykjavik sono stati trovati tre esemplari di zanzara. È la prima volta che questi insetti vengono trovati in natura nel Paese scandinavo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

In Islanda sono arrivate le zanzare, trovati i primi tre esemplari - facebook.com Vai su Facebook

Sono arrivate le zanzare anche in Islanda - Sono tanti gli effetti collaterali del cambiamento climatico e tra questi c’è anche l’ arrivo nelle zone più fredde delle zanzare. Come scrive r101.it

Islanda, alcune zanzare sono state avvistate per la prima volta in natura - Le zanzare sono arrivate anche in Islanda, uno dei pochi posti al mondo in cui non erano presenti, ha dichiarato il 20 ottobre un ricercatore all’Afp. Segnala internazionale.it

Le zanzare sono arrivate anche in Islanda. L’esperto: “Segnale di un trend globale” - Sono state scoperte da un fotografo locale e segnalate su un gruppo Facebook di appassionati di insetti. Scrive fanpage.it