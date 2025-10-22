Le zanzare sono arrivate fino in Islanda ora l' Antartide rimane l' unico luogo al mondo senza la fastidiosa e dannosa presenza

Gli insetti sono stati trovati per la prima volta nell'isola, oggi resa più ospitale dal riscaldamento globale.

