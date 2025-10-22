Le Villi per la prima volta al Teatro Filarmonico l' esordio di Puccini
Scritta rapidamente dal venticinquenne Puccini per un concorso -che non vinse-, la breve opera Le Villi lo avviò con successo nel mondo musicale: gli valse un contratto con l’editore Ricordi e un posto di primo piano tra i giovani operisti di fine ‘800. Sia per il soggetto che per la resa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
