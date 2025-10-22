Le tracce storiche in Emilia-Romagna dei gioielli rubati al Louvre

La parure di smeraldi dell'imperatrice Maria Luisa d'Austria fu conservata e indossata per qualche anno a Parma. Ecco la storia che c'è dietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le tracce storiche in Emilia-Romagna dei gioielli rubati al Louvre

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri Castenaso ha ricordato l’81° anniversario della Battaglia di Fiesso e Vigorso con “Tracce di memoria”, un evento itinerante tra le case storiche del territorio — da Casa Bondi a Casa Menegoli — realizzato nell’ambito del Festival Narrativo del Paesaggio. C - facebook.com Vai su Facebook

Le tracce storiche in Emilia-Romagna dei gioielli rubati al Louvre - La parure di smeraldi dell'imperatrice Maria Luisa d'Austria fu conservata e indossata per qualche anno a Parma. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Il collier e gli orecchini rubati al Louvre a Parma fino al 1847 - Il collier e gli orecchini di Maria Luigia rubati al Louvre facevano parte originariamente di “una parure - Segnala ilrestodelcarlino.it

Oh Che Bel Castello! Magie e misteri nei castelli dell’Emilia-Romagna - Autunno tra leggende e misteri: castelli e rocche aprono le porte a visite, sapori, arte e storie affascinanti nelle suggestive atmosfere emiliano- Scrive siviaggia.it