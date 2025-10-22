Le striped sweater nails sono la manicure più cozy e virale dell’autunno

Metropolitanmagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ok, facciamo coming out: ogni autunno finiamo tutte con le stesse tre manicure — marrone cioccolato, nude lucido o bordeaux profondo. Cute, sì. Originale? Non proprio. Ma quest’anno TikTok ha deciso di salvarci dalla noia con la tendenza più cozy che esista: le “striped sweater nails”, ovvero unghie che sembrano un maglione a righe appena uscito dal tuo cassetto preferito. Che cosa sono le striped sweater nails e perché tutti ne parlano. Immagina: i colori pastello o autunnali sfumati insieme come un mohair vintage, un effetto morbido e arioso che sembra letteralmente profumare di cannella e playlist indie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le striped sweater nails sono la manicure pi249 cozy e virale dell8217autunno

© Metropolitanmagazine.it - Le striped sweater nails sono la manicure più cozy (e virale) dell’autunno

Altre letture consigliate

striped sweater nails sonoThe "Striped Sweater" Nail Trend Will Break You Out of Your Fall Mani Rut - It can be a striped sweater you own or a striped sweater you want (like the rest of the world, ... Scrive msn.com

Le Sweater Nails sono tornate di moda in tempo per scaldare l'inverno - Le Sweater Nails, d'altra parte, si ispirano al capo più comodo e caldo: il maglione di lana. Riporta cosmopolitan.com

Cerca Video su questo argomento: Striped Sweater Nails Sono