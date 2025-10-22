Le striped sweater nails sono la manicure più cozy e virale dell’autunno
Ok, facciamo coming out: ogni autunno finiamo tutte con le stesse tre manicure — marrone cioccolato, nude lucido o bordeaux profondo. Cute, sì. Originale? Non proprio. Ma quest’anno TikTok ha deciso di salvarci dalla noia con la tendenza più cozy che esista: le “striped sweater nails”, ovvero unghie che sembrano un maglione a righe appena uscito dal tuo cassetto preferito. Che cosa sono le striped sweater nails e perché tutti ne parlano. Immagina: i colori pastello o autunnali sfumati insieme come un mohair vintage, un effetto morbido e arioso che sembra letteralmente profumare di cannella e playlist indie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Quanti progetti hai sui ferri in questo momento Io sto lavorando un Celeste Sweater Junior, un Peacock Sweater e una Marie Clutch…questi solo in ufficio . E poi a casa c'è anche un bel Caramel Sweater e un Monday Sweater in littleDOT insieme con SIL - facebook.com Vai su Facebook
The "Striped Sweater" Nail Trend Will Break You Out of Your Fall Mani Rut - It can be a striped sweater you own or a striped sweater you want (like the rest of the world, ... Scrive msn.com
Le Sweater Nails sono tornate di moda in tempo per scaldare l'inverno - Le Sweater Nails, d'altra parte, si ispirano al capo più comodo e caldo: il maglione di lana. Riporta cosmopolitan.com