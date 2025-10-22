Le striped sweater nails sono la manicure più cozy e virale dell’autunno

Ok, facciamo coming out: ogni autunno finiamo tutte con le stesse tre manicure — marrone cioccolato, nude lucido o bordeaux profondo. Cute, sì. Originale? Non proprio. Ma quest’anno TikTok ha deciso di salvarci dalla noia con la tendenza più cozy che esista: le “striped sweater nails”, ovvero unghie che sembrano un maglione a righe appena uscito dal tuo cassetto preferito. Che cosa sono le striped sweater nails e perché tutti ne parlano. Immagina: i colori pastello o autunnali sfumati insieme come un mohair vintage, un effetto morbido e arioso che sembra letteralmente profumare di cannella e playlist indie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

