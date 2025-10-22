"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 22 ottobre 2025 Ariete Questa è un'altra giornata da segnare sul vostro calendario in rosso, Nettuno vi saluta per qualche mese e torna alle vostre spalle, nasconde con un velo misterioso i vostri sogni. il nuovo mondo nascerà nel 2026, per ora coltivate le vostre fantasie in segreto. Cercate di definire al più presto, anche oggi visto che Luna collabora, le questioni irrisolte che toccano il denaro in comune, le imprese familiari, le cause di separazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 22 ottobre