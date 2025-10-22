le statistiche quattro giocatori classe 2007 mai utilizzati

Sono 20 i calciatori fin qui impiegati da mister Bellazzini nelle prime otto giornate di campionato. All’appello mancano solo i quattro giocatori classe 2007 di movimento (l’attaccante Ronchi, il mediano Rogani, i difensori Calamai e Ladapadovic, con quest’ultimo che però ha esordito in Coppa Italia), Mastalli, fuori dal progetto tecnico già da luglio, e l’infortunato di lungo corso Soumahoro, oltre che ai due portieri di riserva Di Vincenzo (anche lui titolare in Coppa ad Orvieto) e Paolucci. Poi, chi più chi meno, è stato impiegato dallo staff tecnico o dall’inizio o gara in corso. Partendo dai meno utilizzati, a quota 1 presenza ci sono i difensori Cavallari e Bellavigna, al momento dietro nelle gerarchie rispetto al collaudato terzetto titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

