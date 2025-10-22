Le sorelle di Croce Rossa | Dai terremoti all’immigrazione restiamo fedeli al primo principio | l’umanità

Venerdì scorso era a Padova ai funerali di Stato dei tre carabinieri uccisi a Verona. “Sono rimasta veramente colpita sentendo il padre di uno di loro, ormai anziano, appoggiato al bastone, ringraziare le autorità presenti, dal presidente della Repubblica alla presidente del Consiglio a noi”. Sorella Emilia Bruna Scarcella è crocerossina da oltre trent’anni e dal 2019 è anche Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie Ausiliarie FF.AA. Un ruolo impegnativo ma molto motivante che comporta continue trasferte sul territorio nazionale e il governo di circa 12.000 Crocerossine. Scarcella entra in Croce Rossa, a Milano, prestissimo, dopo la laurea – è un’architetta paesaggista – spinta sia dal senso del rigore del padre, generale dell’Esercito, che dalla passione di sua madre verso l’aiuto ai bisognosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le “sorelle” di Croce Rossa: “Dai terremoti all’immigrazione, restiamo fedeli al primo principio: l’umanità”

