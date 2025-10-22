Le sfide del presente tra sovranismi e disordine internazionale | al via il festival L' Occidente nel labirinto

Forlitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Civitas al tempo di Kronos” è il tema che guida la 25esima edizione del festival "L'Occidente nel labirinto" promosso fin dalla sua prima edizione dal circolo Acli Lamberto Valli Aps di Forlì con una rete di oltre 20 fra enti e associazioni del territorio. Kronos nella mitologia era la divinità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sfide presente sovranismi disordineLe sfide del presente, tra sovranismi e disordine internazionale: al via il festival "L'Occidente nel labirinto" - “Civitas al tempo di Kronos” è il tema che guida la 25esima edizione del festival "L'Occidente nel labirinto" promosso fin dalla sua prima edizione dal circolo Acli Lamberto Valli Aps di Forlì con una ... Si legge su forlitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sfide Presente Sovranismi Disordine