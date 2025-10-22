Le salamandre ‘achoque’ a rischio estinzione | lotta contro il tempo per salvarle

L’achoque, un tipo di salamandra originaria del Messico, è in grave pericolo di estinzione. Potrebbero esserne rimasti infatti solo 150 esemplari adulti. Gli scienziati sono al lavoro per trovare un modo per identificare ogni individuo di questa popolazione minacciata, microchippando gli anfibi. Un team di esperti di zoo, volontari e accademici ha testato questa soluzione impiantando minuscoli chip identificativi negli achoque tenuti in cattività. Le creature possono essere trovate allo stato selvatico solo nel lago Pátzcuaro, per questo sono anche conosciute come Salamandra del Lago Patzcuaro o Ambystoma dumerilii. 🔗 Leggi su Lapresse.it

