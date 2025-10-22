Le restituiamo i soldi entro 24 ore L’Inps si scusa col pensionato considerato morto per errore

Lucca, 22 ottobre 2025 – “Ci scusiamo per questo incredibile errore. Le garantiamo che entro 24 ore riavrà tutti i soldi (10mila euro, ndr ) che avevamo prelevato una settimana fa dal suo conto corrente.”. Queste le parole con cui è stato accolto ieri mattina nella sede lucchese dell’Inps il signor Enrico Casella, il pensionato 64enne di Ponte a Moriano finito al centro di una vicenda assurda. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, senza avvisare nessuno, neppure la moglie, nei giorni scorsi g li aveva infatti prosciugato all’improvviso il conto corrente, ritenendo che il 64enne fosse morto da alcuni mesi e continuasse a percepire indebitamente la pensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

