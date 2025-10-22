Le rane gonfiabili sono diventate il simbolo delle proteste anti-Trump
I costumi gonfiabili da rana sono andati esauriti dopo le manifestazioni del fine settimana No Kings e come reazione alla demonizzazione delle città americane da parte di Donald Trump. 🔗 Leggi su Wired.it
