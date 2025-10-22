Le poste di Montalto di Castro chiuse per oltre tre mesi arriva il container | orari e servizi
Le poste di Montalto di Castro chiuse per oltre tre mesi per lavori. Gli interventi all'ufficio di via Adriatica, informa l'azienda, “salvo imprevisti, hanno una durata stimata in 90 giorni lavorativi”. Per questo viene posizionato un container adiacente alla sede.Container Poste italiane a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
